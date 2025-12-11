Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 18:09
Orbán Viktor szerint a baloldal nem vész el, csak átalakul.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben "Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját".

Összenő, ami összetartozik. Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját. 

A baloldal nem vész el, csak átalakul…

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

