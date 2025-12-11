Orbán Viktor: Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben "Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját".
Összenő, ami összetartozik. Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját.
A baloldal nem vész el, csak átalakul…
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
