Jó híreket jelentett be Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 14:56
Az EU-csúcsot követően osztotta meg Orbán Viktor.
"Jó hírek: A közvetlen háborús veszélyt elkerültük" - kezdte a bejegyzését Facebookon Orbán Viktor, az EU-csúcsot követően.

Jó híreket osztott meg Orbán Viktor / Fotó:  AFP

Ezt írta Orbán Viktor

📍Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében.

📍Újraindult a V3.

Rossz hír, hogy a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé

- tette hozzá a kormányfő.

 

