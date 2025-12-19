Jó híreket jelentett be Orbán Viktor

"Jó hírek: A közvetlen háborús veszélyt elkerültük" - kezdte a bejegyzését Facebookon Orbán Viktor, az EU-csúcsot követően.
Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében.
Újraindult a V3.
Rossz hír, hogy a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé
- tette hozzá a kormányfő.
