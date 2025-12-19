Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt!

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Orbán Viktor azzal a céllal érkezett meg az EU-csúcsra, hogy elérje: Magyarország kimaradjon Brüsszel háborús készülődéséből, a fegyveres konfliktus pedig ne rójon terheket a magyarokra. 

Új videót osztott meg Orbán Viktor

A miniszterelnök már a találkozó előtt arról számolt be, hogy háttértárgyalásoknak köszönhetően az első csatát megnyerték, így az orosz vagyon kérdése lekerült a napirendről, azonban egy nagy csata még előttük áll, hiszen Brüsszel ezt követően úgy határozott: az Európai Unió közös hitelt venne fel a háború finanszírozására – aminek természetesen Magyarország is részese lenne. A csúcs utáni sajtótájékoztatón Orbán Viktor arról számolt be: szerencsére ez a terv is meghiúsult, így újabb sikert könyvelhetünk el.

Micsoda éjszaka volt!

- írta péntek reggel a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó társaságában.

 

 

