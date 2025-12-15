Orbán Viktor: Íme a Tisza adóterve

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is megosztotta a videót, amiben a Tisza Párt tanácsadója, Bod Péter Ákos mond sokakat felháborító dolgokat.
Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve.
Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
