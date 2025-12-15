Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Íme a Tisza adóterve

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 16:58
Tisza PártBod Péter Ákos
Orbán Viktor tisztázta a dolgot.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is megosztotta a videót, amiben a Tisza Párt tanácsadója, Bod Péter Ákos mond sokakat felháborító dolgokat.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve.

Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
