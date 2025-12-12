„Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás” - Így búcsúzott Orbán Viktor Erdélyi Gézától

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megható posztban búcsúzik Erdélyi Géza püspök úrtól a közösségi oldalán.
Búcsú Erdélyi Géza püspök úrtól.
Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás. A Szentírás azt tanítja, az igaz ember életét nem zárja le a földi búcsú.
Kedves Püspök úr, köszönjük a szolgálatot, megtiszteltetés volt együtt harcolni veled. Nyugodj békében!
– írta Orbán Viktor, aki képeket is megosztott a búcsúztatóról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.