„Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás” - Így búcsúzott Orbán Viktor Erdélyi Gézától

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 17:48
búcsúpüspök
Orbán Viktor is ott volt Erdélyi Géza búcsúztatóján.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megható posztban búcsúzik Erdélyi Géza püspök úrtól a közösségi oldalán.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Búcsú Erdélyi Géza püspök úrtól.

Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás. A Szentírás azt tanítja, az igaz ember életét nem zárja le a földi búcsú.

Kedves Püspök úr, köszönjük a szolgálatot, megtiszteltetés volt együtt harcolni veled. Nyugodj békében!

– írta Orbán Viktor, aki képeket is megosztott a búcsúztatóról.

 

