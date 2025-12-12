„Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás” - Így búcsúzott Orbán Viktor Erdélyi Gézától

Búcsú Erdélyi Géza püspök úrtól.

Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás. A Szentírás azt tanítja, az igaz ember életét nem zárja le a földi búcsú.

Kedves Püspök úr, köszönjük a szolgálatot, megtiszteltetés volt együtt harcolni veled. Nyugodj békében!