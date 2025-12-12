Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: a hit dolga egyben a nemzet dolga is

Orbán Viktor
2025. december 12.
búcsúpüspök
Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is - jelentette ki a magyar miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök búcsúztatásán pénteken a szlovákiai Rimaszombaton.

Orbán Viktor felidézte: Erdélyi Géza nehéz időkben, a rendszerváltozás viharai közepette állt a felvidéki reformátusok élére, akiket olyan időszakban kellett vezetnie, amikor a felvidéki magyarságnak újra meg kellett tanulnia felemelt fejjel járni a kommunista rendszer embertelen dekrétumai és az évtizedes elnémíttatás után. Amikor nemcsak templomokat és iskolákat, hanem öntudatot, önbecsülést, önbizalmat is vissza kellett szerezni, hogy "egyszer megint úgy lehessen, ahogy régen volt" - emlékeztetett.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor
Fotó: AFP

Azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön, hogy anyanyelvükön beszélhessenek, tanulhassanak, imádkozhassanak - méltatta a püspököt, hozzátéve "az ő munkája nélkül nem jöhetett volna létre az a talapzat sem, amelyre 2010 után építkeztünk".

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai Bethlen Gábortól Ravasz Lászlóig mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is - hangsúlyozta.

Orbán Viktor köszönetet mondott az életének 89. évében elhunyt Erdélyi Gézának, amiért prédikációival tanította, életével pedig bizonyította, hogy a hit nem fájdalomcsillapító, hanem tartás, magyarnak lenni pedig nem választás, hanem küldetés – írja az MTI.

 

