Orbán Viktor élőben jelentkezett az EU-csúcsról

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Brüsszelbe látogatott az EU-csúcsra, ahol újságírói kérdésekre válaszolt és fontos témákat érintett.

Orbán Viktor

Fotó: AFP

Orbán Viktor az EU által zárolt orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának adásával kapcsolatban elmondta, hogy szerinte ez nem fog összejönni Brüsszelnek:

Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarország számára semmiképp sem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát – nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.

Tegnap egy súlyos dolog történt, miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, aközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni

– mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy a Fidesz-KDNP-s képviselők kiálltak Magyarország mellett, de a Tisza ott sem volt.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a gazdáknak teljesen igazuk van, és két problémájuk van: a Mercosour nevű csomag (ezzel kapcsolatban Orbán Viktor úgy látja, hogy van elég ellenző) és a green meal.

A magyar kormány 100 százalékig a gazdák mellett van. Örülök, hogy Magyarország ebből nem maradt ki, és itt vannak a magyar gazdák is

– mondta Orbán Viktor.

Itt lehet megtekinteni a videót: