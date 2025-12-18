Orbán Viktor megmutatta, mi zajlott a színfalak mögött

A mai napon, vagyis december 18-án veszi kezdetét az utolsó EU-csúcs. Orbán Viktor a minap ezért Brüsszelbe utazott, ahol a csúcs előestéjén egy sajtótájékoztatót tartott. A miniszterelnök ezután több felvétellel is jelentkezett, amelyekkel betekintést nyújtott a színfalak mögé.
Ami a közvetítésből kimaradt. Patrióták-csúcs a színfalak mögött
- írta nemrég egy videó kíséretében Facebookon a kormányfő.
Brüsszelben a helyzet
- jelentette be Orbán Viktor, egy másik videó megosztásakor.
A belga miniszterelnökkel zártuk a napot
- tette hozzá Orbán Viktor, mialatt ezúttal egy fotót tett közzé.
