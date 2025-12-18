Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megmutatta, mi zajlott a színfalak mögött

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 06:13
Orbán Viktor több képpel és videóval is jelentkezett Brüsszelből.
A mai napon, vagyis december 18-án veszi kezdetét az utolsó EU-csúcs. Orbán Viktor a minap ezért Brüsszelbe utazott, ahol a csúcs előestéjén egy sajtótájékoztatót tartott. A miniszterelnök ezután több felvétellel is jelentkezett, amelyekkel betekintést nyújtott a színfalak mögé.

Betekintést nyújtott a kulisszák mögé Orbán Viktor / Fotó:  AFP

Újabb felvételeket osztott meg Orbán Viktor

Ami a közvetítésből kimaradt. Patrióták-csúcs a színfalak mögött

- írta nemrég egy videó kíséretében Facebookon a kormányfő.

Brüsszelben a helyzet

- jelentette be Orbán Viktor, egy másik videó megosztásakor.

A belga miniszterelnökkel zártuk a napot

- tette hozzá Orbán Viktor, mialatt ezúttal egy fotót tett közzé.

 

