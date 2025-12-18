Orbán Viktor: Brüsszeli hübrisz a csúcson

A tegnapi EU-Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött. Nem is csoda. Négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: “jogállamisági problémák”. Az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok. Jól tette Vucsics elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe