Orbán Viktor: Brüsszeli hübrisz a csúcson

"Brüsszeli hübrisz a csúcson. Így lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik Brüsszelben" - írta csütörtök reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A tegnapi EU-Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött. Nem is csoda. Négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: “jogállamisági problémák”. Az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok. Jól tette Vucsics elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe
- tette hozzá a miniszerelnök.
De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál
- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
