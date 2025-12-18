Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Brüsszeli hübrisz a csúcson

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 07:13
ukrajnabrüsszelháború
Orbán Viktor szerint így lehet a legtalálóbban leírni, mi zajlik Brüsszelben.
Bors
A szerző cikkei

"Brüsszeli hübrisz a csúcson. Így lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik Brüsszelben" - írta csütörtök reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

A tegnapi EU-Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött. Nem is csoda. Négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: “jogállamisági problémák”. Az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok. Jól tette Vucsics elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe

- tette hozzá a miniszerelnök.

De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása.  Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu