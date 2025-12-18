Deák Dániel: Orbán Viktor az EU-csúcs egyik főszereplője

"Akár napokig is elhúzódhat az EU-csúcs, amelyen Orbán Viktor az egyik főszereplő. Gyorselemzés 5 pontban!" - írta meg a közösségi oldalán Deák Dániel.

Az EU-csúcs egyik főszereplője Orbán Viktor / Fotó: AFP

1. ORBÁN VIKTOR A FŐSZEREPLŐ:

Jól mutatja, hogy Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap az EU-csúcson, hogy tegnap még a belga kormányfő is azt kiabálta a teraszáról az újságíróknak: a magyar kormányfővel szeretne egyeztetni. A háttérben is rengeteg tárgyaláson vesz részt Orbán Viktor, aki szinte meg sem áll Brüsszelben.

2. AZ OROSZ VAGYON ELKOBZÁSA ESZKALÁCIÓ LENNE:

Ursula von der Leyenék azon terve, hogy hozzányúlnának a befagyasztott orosz vagyonhoz, és abból Ukrajna és a háború finanszírozását oldanák meg, a háborús eszkaláció egyik újabb fontos szakasza lenne. Ezt Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, tehát nincsen mögötte nagyhatalmi támogatás, Orbán Viktor is határozottan elutasítja, továbbá több más uniós tagállam is.

3. KÖZÖS UNIÓS HITELLEL PRÓBÁLKOZHATNAK:

Miután teljes gazdasági csődöt jelentene az orosz vagyonhoz való hozzányúlás, a javaslat fogalmazódott meg Brüsszelben, hogy közös uniós hitellel biztosítanának fedezetet, amelyhez minden tagállamnak hozzá kellene járulnia. Magyarul: a magyaroknak is hitelt kellene felvenniük, hogy azt Ukrajnába küldjék a háborúba. Értelemszerűen Orbán Viktor ezt is ellenzi, vétót helyezett kilátásba.

4. KIFÁRASZTÁSSAL PRÓBÁLKOZNAK URSULÁÉK:

A brüsszeli források már egy akár szombatig elhúzódó találkozóról beszélnek, ugyanis mindenképpen meg akarják valamilyen formában oldani Ukrajna finanszírozását. Orbán Viktor jelezte, hogy őt nem lehet kifárasztani; ha kell, napokon át képviseli a magyar érdekeket. Segítségére van, hogy nincsen egyedül, Csehországot is patrióta vezető képviseli.

5. GAZDATÜNTETÉS IS LESZ BRÜSSZELBEN:

Nem elég, hogy az EU-csúcson hatalmas harc várható, az épület előtt gazdatüntetés lesz, több ezer traktort várnak Brüsszelbe. A gazdák a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen tiltakoznak. A tüntetésen magyar gazdák is ott lesznek.

Én innen, a helyszínről azonnal beszámolok majd a legfrissebb eseményekről, tartsatok velem!

- emelte ki Deák Dániel.