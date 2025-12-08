Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 07:21
OroszországmigránsBrüsszelháború
„Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

A magyar miniszterelnök bejegyzésében ezt követően kifejtette, hogy Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030. 

A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az Unió alapszerződése pedig kimondja, hogy „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.” Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne

– írta a kormányfő. 

Orbán Viktor szerint mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében. Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. 

Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok. Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni.  Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!

zárta gondolatait. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
