Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van

A magyar miniszterelnök bejegyzésében ezt követően kifejtette, hogy Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030.

A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az Unió alapszerződése pedig kimondja, hogy „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.” Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne

– írta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében. Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani.

Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok. Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni. Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!

– zárta gondolatait.