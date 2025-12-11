Orbán Viktor: A vállalkozásoknál jobbkéz-szabály van

"Ha a vállalkozások balra fordulnak, akkor erre mindig, mindenhol csak ráfizettek" - jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Vállakozók Napján tartott beszédében. A beszédből kiragadott részleteket most tette közzé Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A vállalkozásoknál jobbkéz-szabály van

- húzta alá a miniszterelnök, kiemelve: a baloldali gazdaságpolitikában a politikusok mindig jobban tudják, hol van a pénz helye. "Ezért amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van." Ezt az elvett pénzt osztja szét a baloldal. A jobboldali gazdaságpolitika ezzel szemben arról szól, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, és a családok, vállalkozások, akik megkeresték a pénzt, tudják a legjobban, hogy hol van annak a pénznek a helye.

Az ilyen gazdaságpolitika adócsökkentésben végződik

– emelte ki, utalva arra: épp ilyen adócsökkentési reformokat hajt végre a nemzeti kormány jelenleg is.