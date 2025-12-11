Folytatódik a rezsicsökkentés: újabb kedvezményeket jelentett be Orbán Viktor

"2,5 millió forinttal támogatjuk az új energiatárolók vásárlását. Január 15-én kiírjuk a pályázatokat, február 1-jétől már lehet is pályázni!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök videóban árulta el: indul a rezsicsökkentés 2.0!

Fotó: MW

Orbán Viktor: Rezsicsökkentés 2.0

A miniszterelnök a videóban elárulta: az új pályázatokkal, amelyeket 2026 elején ismerhet majd meg a nagyközönség, azoknak szeretnének lehetőséget adni, akiknek vagy már van napelemük és az elektromos áramot termel, vagy akarják, hogy legyen ilyen napelemük. "És majd szembesülnek azzal a problémával, hogy vagy fel tudják termelni a felesleges áramot a hálózatra, amit a napelem termel, vagy az elvész." Ezt a problémát kell kiküszöbölni. A cél, hogy mindenki el tudja tárolni az energiát, amit a napelem termel.

"Az egyszerűség kedvéért nevezzük akkumulátornak. Ha ilyened van, akkor képes vagy arra, hogy elraktározd a napelem által megtermelt energiát, és akkor is fel tudd használni, ha már épp nem süt a nap és a napelem nem termel" - magyarázta Orbán Viktor a felvételen.

Gyakorlatilag egy rezsicsökkentési programról van szó: az állam vállalja, hogy a vételárból 2,5 millió forintot támogatásként odaad. Pályázat formájában kell igényelni a támogatást, február elejétől.