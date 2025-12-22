KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kocsis Máté: Hogy tessék?

magyar péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 13:02
tisza pártkocsis máté
Rövid, de beszédes videót osztott meg Kocsis Máté.
Bors
A szerző cikkei

"Hogy tessék?" - írta nemrég a közösségi oldalán Kocsis Máté, egy videó kíséretében.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Kocsis Máté
Új videóval jelentkezett Kocsis Máté / Fotó: MW

Ezzel a videóval jelentkezett Kocsis Máté

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője által közzétett felvételen Magyar Péter arról beszél, hogy a pártjában „rengeteg hiteles ember lesz” , akikkel összefogva majd át tudnak menni „a propaganda falán” - írja a Magyar Nemzet.

Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek…

 – mondja el Magyar Péter.

A bírókra tett kijelentése nyilvánvalóan hamis: a Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a Tisza Párt elnöke betiltatná a Borsnak azt a különszámát, amely a baloldali megszorítócsomagról írt, ráadásul felmerült annak gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu