Kocsis Máté: Hogy tessék?

"Hogy tessék?" - írta nemrég a közösségi oldalán Kocsis Máté, egy videó kíséretében.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője által közzétett felvételen Magyar Péter arról beszél, hogy a pártjában „rengeteg hiteles ember lesz” , akikkel összefogva majd át tudnak menni „a propaganda falán” - írja a Magyar Nemzet.
Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek…
– mondja el Magyar Péter.
A bírókra tett kijelentése nyilvánvalóan hamis: a Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a Tisza Párt elnöke betiltatná a Borsnak azt a különszámát, amely a baloldali megszorítócsomagról írt, ráadásul felmerült annak gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns.
