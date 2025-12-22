Lázár János: szamizdat lett az igazságból

„Most épp a Bors című újságnak a betiltott példányát olvasom, hiszen szamizdat lett az igazságból" – mondta el a Facebook-videójában Lázár János, Magyarország építési és közlekedési minisztere, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
Igazán megdöbbentő, hogy Magyarországon 2025-ben egy bíró úgy dönt, hogy betiltja az igazságot és betiltja az újságot. Milyen szerencse, hogy a magyar bírók, azok függetlenek. Ez azt jelenti, hogy csak a Tiszának nyalnak
- tette hozzá Lázár János.
A Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), betiltatták.
A Fővárosi Törvényszék közleményben jelezte: határozottan visszautasítanak minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják. Szerintük az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat. A Magyar Nemzetnek Ifj. Lomnici Zoltán elmondta: sértheti a sajtószabadságot Magyar Péter Bors elleni hadjárata. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint pedig példátlan és aggályos, hogy a Fővárosi Törvényszék a Bors különszámának betiltását kezdeményezte a Tisza Párt adóterveiről szóló írások miatt. A szervezet úgy látja: a sajtószabadság védelmében helyes lépés volt, hogy a lapszám online formában is megjelent.
