Kucsera Gábor: Itthon békésen sétálgathatunk a karácsonyi vásárokban, nálunk nincsenek terrortámadások

Kucsera Gábor nemrég egy karácsonyi vásárban járt, amelyről egy videót is megosztott a közösségi oldalán. A kétszeres világbajnok magyar kajakozó és olimpikon videóját úgy kezdte, hogy örül, hogy tavalyhoz képest az árak most is maximalizálva vannak, és ugyanúgy 1600 forintba kerül egy lángos, mint az előző évben.

Kucsera Gábor Fotó: Bors

Majd elmondta elmondja:

Pár évvel ezelőtt 3-4 ezer forintba került, most viszont tényleg korrekt áron vannak ahhoz képest, hogy karácsonyi vásárban vagyunk, egy gyönyörű helyen.

Kucsera Gábor ezt követően arról beszélt, hogy hazánk milyen szerencsés helyzetben van, amiért nyugodtan sétálgathatunk egy karácsonyi vásárban, anélkül hogy rettegnünk kéne.

Itthon, az ország bármelyik részén békésen sétálgathatunk a karácsonyi vásárokban, hiszen Európa sok országától eltérően nálunk nincsenek terrortámadások és fenyegetések. Szomorú, hogy a világ jó néhány városában féltek megrendezni a szokásos adventi vásárokat, vagy ha mégis, akkor csak fokozott biztonsági intézkedések mellett

– magyarázta az olimpikon.