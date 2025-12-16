Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Sokan vagyunk" – különleges fotókkal és videóval idézte fel Orbán Viktor a hétvégi Háborúellenes Gyűlést

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 14:28
Fekete-fehér fotókon, valamint egy különleges, meghitt pillanatokat felidéző videón kel újra életre a hétvégi, mohácsi Háborúellenes Gyűlés.

Szombaton, december 13-án negyedik alkalommal rendezték meg a DPK békepárti országjárását. A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Mohácson járt, ahol többek közt Miklósa Erika, Rudán Joe és Szili Katalin is színpadra lépett, de beszélt Kocsis Máté is – aki oda is szúrt Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, mondván: ide már nem követték őket. Az esemény zárásaként Orbán Viktorral ezúttal Andor Éva beszélgetett, aki első kérdésként rögtön azt tette fel, mindenhol olyan kitörő lelkesedéssel fogadják-e a miniszterelnököt, mint itt.

A kormányfő most közösségi oldalán több posztban is felidézte a hétvégi összejövetelt. Egy videóban, mely a "Sokan vagyunk" címet kapta, többek közt azt láthatjuk, miként szelfiznek Orbán Viktorral a jelenlévők.

Egy másik bejegyzésben pedig fekete-fehér fotókat válogattak össze az eseményről:

