Orbán Viktor különleges videót osztott meg a Háborúellenes Gyűlésről

Teltházas volt Kecskeméten a Háborúellenes Gyűlés, ismét sikeres eseményt tudhat maga mögött Orbán Viktor és csapata. Magyarország miniszterelnöke most egy igazán különleges videót osztott meg a Háborúellenes Gyűlésről, amiben megmutatja, hogyan búcsúzott.

2.0: Teltház!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.