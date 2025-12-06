Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor különleges videót osztott meg a Háborúellenes Gyűlésről

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 21:33
Háborúellenes Gyűlésvideó
Így búcsúzott Orbán Viktor a teltházas esemény tömegétől.

Teltházas volt Kecskeméten a Háborúellenes Gyűlés, ismét sikeres eseményt tudhat maga mögött Orbán Viktor és csapata. Magyarország miniszterelnöke most egy igazán különleges videót osztott meg a Háborúellenes Gyűlésről, amiben megmutatja, hogyan búcsúzott.

2.0: Teltház! 💪

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

