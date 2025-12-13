Nyitrai Zsolt: A vasárnapig megrendelt Gondosórát még karácsony előtt kézbesítik

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a Gondosórát, az ünnepek előtt megkapják - erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója Facebook-videójában.
A Gondosóra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg - mondta Nyitrai Zsolt.

NYITRAI Zsolt
Nyitrai Zsolt Fotó: Kovács Attila

Most, az ünnepek közeledtével egy új akciót indítunk. Amennyiben Ön 65 év feletti, és még nincs Gondosórája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér Önhöz 

- tette hozzá a miniszterelnök főtanácsadója.

Ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!

- mondta Nyitrai Zsolt.

