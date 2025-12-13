Nyitrai Zsolt: A vasárnapig megrendelt Gondosórát még karácsony előtt kézbesítik

A Gondosóra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg - mondta Nyitrai Zsolt.
Most, az ünnepek közeledtével egy új akciót indítunk. Amennyiben Ön 65 év feletti, és még nincs Gondosórája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér Önhöz
- tette hozzá a miniszterelnök főtanácsadója.
Ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!
- mondta Nyitrai Zsolt.
