Menczer Tamás: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország

Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt, a támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű.

A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást, "a tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit", "a szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek".