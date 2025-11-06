Vitályos Eszter: Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? – videó

Vitályos Eszter azt mondta: havonta minimum 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza adóhivatalába.
Igen, jól hallják. A Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét; 20 százalékos nyugdíjadót terveznek
- fogalmazott.
Ez azt jelentené - mondta -, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák, csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják.
Ez a valóság! A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat
- mondta.
Most őszintén! Ki szeretne ilyen Tisza-adócsekket fizetni?
- tette fel a kérdést Vitályos Eszter.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.