Vitályos Eszter: Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? – videó

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 19:40
Vitályos Eszternyugdíjvideó
"Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni?" - tette fel a kérdést Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtöki Facebook-videójában, amelyben két sárga csekket tart a kezében.
Bors
A szerző cikkei

Vitályos Eszter azt mondta: havonta minimum 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza adóhivatalába.

Igen, jól hallják. A Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét; 20 százalékos nyugdíjadót terveznek

- fogalmazott.

Ez azt jelentené - mondta -, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák, csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják.

Ez a valóság! A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat

- mondta.

Most őszintén! Ki szeretne ilyen Tisza-adócsekket fizetni?

- tette fel a kérdést Vitályos Eszter.

 

