Újabb lebukás: Magyar Péter megszorításokat vezetne be és a multik terveit hajtaná végre a Tisza

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy beszélgetés során elmondta, hogy a piac Magyar Péternek jobban örülne, mint a Fidesznek, ugyanis a szakértő szerint a választásokat követően megszorításokat kellene bevezetni. Szűkíteni kellene az állami támogatásokat, el kellene venni a 14. és 13. havi nyugdíjat, valamint azt is megfogalmazta, hogy ő a családi adókedvezményeket, a kedvezményes lakáshiteleket és a lakossági energiatámogatásokat is le kellene faragni. Eközben pedig május-június környékére várja az árréscsökkentés kivezetését - írja a Ripost.

Magyar Péter újra lebukott. Fotó: Purger Tamás / MTI

Azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek

– fogalmazott Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen, amelyen a baloldali 444.hu is részt vett, írja a Tények.hu a Magyar Nemzet alapján.

Az elemző elmondta, hogy a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni. Szerinte ugyanis az állam továbbra is nagyon sokat költ a gazdaság támogatására, ezt szűkíteni vagy koncentráltabbá kellene tenni. Emellett európai összevetésben a vallási , rekreációs tevékenységekre is nagyon sok forrás megy, ezért úgy gondolja ezen is lehetne spórolni, például úgy, hogy hozzányúlnak a taós szabályokhoz.

Ráadásul Németh a 14. havi nyugdíj bevezetésére semmi esélyt nem lát, mivel azt hiszi az nem fér bele a költségvetésbe, sőt a 13. havi nyugdíjnál egy plafon bevezetését sürgeti, tehát azt akarja, hogy annak összege maximum 600 ezer forint legyen.

Németh Dávid arról is beszélt, hogy az az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végig vinni és az ingatlanvásárlási 3 százalékos hitel kamattámogatását is megszüntetné, mert idővel ez is kezelhetetlen terhet jelentene a költségvetésnek.

Ezekből az állításokból kiderül, hogy a szakértő szavai teljes összhangban vannak a Tisza terveivel és a párt embereinek kijelentéseivel.

Orbán Viktor is reagált a szakértő állításaira

Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy azt várják a következő kormánytól, hogy csökkentse a gazdasági támogatásokat , vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit, vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat és szántsa be a 3%-os hitelprogramot.