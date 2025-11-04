Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Újabb lebukás: Magyar Péter megszorításokat vezetne be és a multik terveit hajtaná végre a Tisza

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 13:48
Tisza-adómegszorítások
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a "piac" a Tisza Párt győzelmét látná szívesen a Fideszével szemben. Magyar Péter és pártja programját a szakértő kedvezőbbnek ítélte, mivel meglátása szerint a választások után megszorításokra lenne szükség. Javaslatai között szerepelt a 13. és 14. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése, a családi adókedvezmények, a kedvezményes lakáshitelek és az energiatámogatások lefaragása. Orbán Viktor erre reagálva kijelentette: a nemzetközi bankvilág régóta támadja Magyarországot.
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy beszélgetés során elmondta, hogy a piac Magyar Péternek jobban örülne, mint a Fidesznek, ugyanis a szakértő szerint a választásokat követően megszorításokat kellene bevezetni. Szűkíteni kellene az állami támogatásokat, el kellene venni a 14. és 13. havi nyugdíjat, valamint azt is megfogalmazta, hogy ő a családi adókedvezményeket, a kedvezményes lakáshiteleket és a lakossági energiatámogatásokat is le kellene faragni. Eközben pedig május-június környékére várja az árréscsökkentés kivezetését - írja a Ripost

MAGYAR Péter; TARR Zoltán
Magyar Péter újra lebukott. Fotó: Purger Tamás / MTI

Azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek 

– fogalmazott Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen, amelyen a baloldali 444.hu is részt vett, írja a Tények.hu a Magyar Nemzet alapján.

Az elemző elmondta, hogy a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni.  Szerinte ugyanis az állam továbbra is nagyon sokat költ a gazdaság támogatására, ezt szűkíteni vagy koncentráltabbá kellene tenni. Emellett európai összevetésben a vallási , rekreációs tevékenységekre is nagyon sok forrás megy, ezért úgy gondolja ezen is lehetne spórolni, például úgy, hogy hozzányúlnak a taós szabályokhoz. 

Ráadásul Németh a 14. havi nyugdíj bevezetésére semmi esélyt nem lát, mivel azt hiszi az nem fér bele a költségvetésbe, sőt a 13. havi nyugdíjnál egy plafon bevezetését sürgeti, tehát azt akarja, hogy annak összege maximum 600 ezer forint legyen. 

Németh Dávid arról is beszélt, hogy az az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végig vinni és az ingatlanvásárlási 3 százalékos hitel kamattámogatását is megszüntetné, mert idővel ez is kezelhetetlen terhet jelentene a költségvetésnek.

Ezekből az állításokból kiderül, hogy a szakértő szavai teljes összhangban vannak a Tisza terveivel és a párt embereinek kijelentéseivel. 

Orbán Viktor is reagált a szakértő állításaira

Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy azt várják a következő kormánytól, hogy csökkentse a gazdasági támogatásokat , vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit, vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat és szántsa be a 3%-os hitelprogramot. 

Magyar Péter menekül

Magyar Péter  korábban azt mondta, hogy irányadónak tekinthető, ha valaki a Tisza alelnökeként szólal fel vagy egy Tisza-munkacsoport vezetőjeként szólal fel. Azonban ezzel szemben ma már odáig jutott, hogy minden módon tagadni próbálja a Tisza embereinek botrányos kijelentéseit, miszerint eltörölnék a rezsicsökkentést, elvennék a 13. havi nyugdíjat és meg is adóztatnák azt, valamint bevezetnék a többkulcsos adórendszert is. Emellett a vállalkozásoknak járó támogatásokból is lecsavarnának, ugyanis szerintük velük szemben az állam túl bőkezű. 

Orbán Viktor a Tisza tervezett adócsomagjára reagálva leszögezte, mindebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is. A miniszterelnök úgy véli, hogy  a balliberálisok szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is

- mondta a miniszterelnök. 


 

 

