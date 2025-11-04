Zelenszkij már megint Magyarországot támadta, Orbán Viktor csattanós választ adott

Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt - kezdte bejegyzésében Orbán Viktor, majd így folytatta:
"Nézzük hát a tényeket!
Ami a támogatásokat illeti: Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta, 3 ukrán iskolát működtetünk idehaza, sebesült katonák és gyerekek ápolását vállaltuk, több mint tízezer ukrán gyereket táboroztattunk Magyarországon, egészségügyi személyzetet képeztünk ki, iskolákat, óvodákat építettünk újjá Ukrajnában, tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gazellatója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot. Eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren. Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit.
Ezen felül arra is felhívnám az Elnök úr figyelmét, hogy az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is. Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény.
El kell utasítsam azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja.
Végezetül felhívnám Elnök úr figyelmét arra a tényre, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal. Ez azt jelenti, hogy bármely tagállamnak szuverén joga támogatni, vagy ellenezni egy új tag felvételét. Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába.
Szerintünk az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan".
Gyakorlatilag ugyanazt az érvet szedte elő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit egyébként is előszeretettel használ politikai ellenfelei lejáratására: oroszpártisággal vádolta.
Az ukrán elnök Orbán Viktor vétóját Vlagyimir Putyin orosz elnök javát szolgáló konkrét támogatásnak nevezte.
"Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak. (…) Úgy gondolom, Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az egész Európát Oroszországtól védelmező Ukrajnának" – fogalmazott Zelenszkij.
"Ebben a háborúban nem kaptunk tőle semmilyen támogatást. Támogatást az életről alkotott elképzelésünkhöz" – tette hozzá.
"Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem" – hangsúlyozta az ukrán államfő.
Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani az Orbán Viktorral fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a személyiségekről szól.
"A túlélésünkért harcolunk. (…) Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében" – mondta.
"Remélem, hogy Ukrajna addigra az Európai Unió tagja lesz" – válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy hazája vajon uniós tag lesz-e 2030-ra.
