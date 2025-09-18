Vitályos Eszter: Új hírek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében!

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-oldalán számolt be a Szicíliában magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyének legfrissebb fejleményeiről.
„Új hírek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében!
Az olasz ügyészség közölte:
• csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt vádat emeltek ellenük,
• az elkövetés napjától börtönben vannak Cataniában,
• ott is maradnak az ítéletig,
• az ügy kiemelt prioritást élvez, így akár egy éven belül ítélet születhet.
Így legyen! Minél előbb ítéletet, és a lehető legsúlyosabb büntetést rájuk!”
– írta Vitályos Eszter. Majd így folytatta:
„Nők tízezreit erőszakolják és támadják meg migránsok Európa-szerte. És erre a Tisza párti Dávid Dóra azt mondja: «Ne rekesszünk ki senkit! Fogadjunk be mindenkit!» Köszönjük Tisza, de NEM! Mi nem akarunk bevándorlóországgá válni! Elég egy rossz választás, és Magyarországgal is megtörténhet!”
