Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó a Trump-Orbán-csúcs kapcsán

Orbán Viktor kormánya továbbra is vásárolhat orosz olajat és földgázt. Donald Trump amerikai elnök különleges engedményt adott Magyarországnak annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szigorú szankciókat vezetett be az orosz energiahordozók ellen. A döntést Orbán Viktor jelentette be péntek délután, a Fehér Házban tartott megbeszélése után.

Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül

– közölte a miniszterelnök.

Donald Trump és Orbán Viktor találkozója komoly diplomáciai siker

Fotó: AFP / AFP

Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette: Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta:

Magyarország számára nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni. Ahogy tudják, nem rendelkeznek tengerparttal, ami nagy hátrány.

Orbán–Trump-találkozó: üzletek is köttettek

Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta fenntartotta energiaszállításait Oroszországból, és több ideiglenes mentességet is kihasznált az uniós szankciók alól. Most azonban Washington is engedékenyebbnek bizonyult – Orbán Viktor sikeres diplomáciai tárgyalásainak köszönhetően.

A magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. Százmillió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. Hatszázmillió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében.

Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.

„Új aranykor” – Orbán Viktor és Donald Trump kölcsönös dicsérete

Trump a találkozó kezdetén nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort. A magyar kormányfő szerint a tárgyalás új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban.

– Aranykort akarunk kezdeni az együttműködésben – fogalmazott.

A két vezető a háborús helyzetet is érintette. Trump elmondta, hogy érdekelné, miként tudna Magyarország hozzájárulni az ukrajnai békefolyamathoz, tekintettel Orbán jó kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal.