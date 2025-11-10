Szelfik, hotdog és barátságos kézfogások: az Orbán-Trump-találkozó sosem látott pillanatai

Sikerrel zárult a múlt heti Orbán-Trump-csúcs: fontos döntések, megállapodások születtek Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között. A legfontosabb: amíg Donald Trump az amerikai elnök és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig hazánk teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében, aminek köszönhetően továbbra is olcsó lesz itthon az energia. A küldöttség sikeresen megvédte a Brüsszel által oly sokat támadott rezsicsökkentést, mely nélkül már karácsonykor brutális energiaárakkal szembesülhettek volna a magyar családok.

Donald Trump és Orbán Viktor a találkozón Fotó: AFP / AFP

Barátságos hangnemben zajlott az Orbán-Trump-csúcs

Donald Trump barátjaként köszöntötte és szívélyesen fogadta Orbán Viktort. Beszédes volt maga a munkaebéd ültetésrendje is: míg más alkalmakkor vele szemben helyezkednek el a tárgyalópartnerei, addig Orbánt maga mellé ültette. Jól látszott: egyenlő félként, szövetségesként kezeli. Ez a kellemes, barátságos hangnem alighanem az egész amerikai utat jellemezte. Ezt mutatja be az a videós összeállítás is, amit a magyar miniszterelnök tett ki a közösségi oldalára, és melyen számos, korábban nem látott pillanatba is betekintést nyerhetünk: utcai hotdog vásárlás, szelfizés, városnézés, találkozás a First Ladyvel...