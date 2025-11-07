Nagyszerű vezető – kiáltotta Trump, amikor Orbán Viktor megérkezett

Orbán Viktor magyar idő szerint nem sokkal fél hét előtt megérkezett a Fehér Házba, amely előtt személyesen fogadta az amerikai elnök. Mint ilyenkor szokás, a két vezető kezet fogott, számos fotó is készült, miközben a sajtó képviselői is árgus szemekkel figyelték az eseményeket. A helyszínen tartózkodik Bohár Dániel is, akinek videójából kiderült: mialatt az újságírók igyekeztek egy-két gyors kérdést feltenni Trumpnak, az amerikai elnök Orbán Viktorra mutatva azt kiáltotta nekik: great leader, azaz nagyszerű vezető!