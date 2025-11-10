Szijjártó Péter: a washingtoni csúcs tétje az volt, hogy karácsonyra megtriplázódnak-e az energiaárak

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban rámutatott, hogy ha az orosz energiaszektort célzó friss amerikai szankciók a következő hetekben hazánkra vonatkozóan is életbe léptek volna, akkor minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak. "Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg, elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaár háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai" - mondta.

Fotó: AFP

"Mindenki, aki ez ellen dolgozott, és mindenki, aki most azt próbálja sugallni, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, Magyarország rosszakarója. Akik Magyarország ellen szurkoltak ezen a csúcstalálkozón, azok rosszat akarnak a magyar embereknek. Azok azt akarták, hogy a magyar emberek háromszor annyit fizessenek az energiáért karácsonyra, mint most" - folytatta.

Milyen nagy szerencse, hogy Orbán Viktor ült az asztalnál, s nem azok a politikusok, akik Magyarország ellen szurkolnak. És milyen szerencse, hogy Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt, hogy mi lesz az eredmény, s nem a nemzetközi meg a magyar mainstream média tudósításain

- tette hozzá.

Majd aláhúzta, hogy akik most arról írnak, hogy a megegyezés egy évre szól, azok "nem ültek ott a tárgyaláson". Illetve hangsúlyozta:

ameddig az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, addig ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz.

Továbbá úgy vélekedett, hogy Magyar Péter nem tudott volna hasonló eredményt elérni, pláne miután az amerikai elnök maga mondta, hogy nem tudja, hogy kicsoda.

"Hát meg se hívnák oda, ugye itt kezdődik, be se engednék oda. Szóba se állnának vele. Tehát lehet itt kukorékolni, lehet hülyeségeket beszélni, lehet szaladgálni Brüsszelben Manfred Weberhez meg Ursula von der Leyenhez, de aki nem tényező a nemzetközi politikában, az nem tud elérni semmit" - jegyezte meg.

"Lehet hülyéskedni, lehet mémeket gyártani vagy lehet napi tizenöt bejegyzést kiírni a Facebookra. De a nemzetközi politika az komoly dolog. Ott a nagyfiúk vannak a színpadon. És ott nem az számít, hogy tudsz-e tizenöt Facebook bejegyzést írni egy nap alatt" - fogalmazott.