Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely megint hazudik

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 19:50
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely ismét félrevezeti a budapestieket amikor arról beszél, hogy a Fővárosnak nem kellene befizetnie a szolidaritási hozzájárulást.
Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán reagált a főpolgármester legutóbbi kijelentésére, miszerint Budapestnek nem kellene befizetnie a szolidaritási hozzájárulást.

Karácsony Gergely megint hazudik”

– állítja a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szerinte ugyanis ez Karácsony részéről csak egy újabb kísérlet a valóság eltorzítására, mivel a bíróság csak a beszedés technikai módjáról döntött, és semmilyen formában nem mondta ki, hogy a hozzájárulás jogtalan lenne.

A főpolgármester azt állítja, hogy a csekket a fővárosnak nem kell befizetni, pedig a valóságban a bíróság a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjáról döntött. Szó sincs arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne, vagy hogy a Fővárosnak az eddig beszedett szolidaritási hozzájárulás visszajárna”

– írta Szentkirályi Alexandra

A fideszes politikus szerint Karácsony Gergely a saját hibáit próbálja a kormányra hárítani, miközben a főváros pénzügyi válságba sodródott.

Karácsony Gergely most csak saját alkalmatlansága és felelőtlen városvezetése porát veri el a budapestieken és a főváros dolgozóin. Százmilliárdokkal, csordultig telt kasszával vették át Budapestet, most a város mégis becsődölt”

– közölte Szentkirályi Alexandra, aki szerint a válság oka a baloldali korrupció és pazarlás, amely a fővárosi cégeket is behálózta.

Ezt a főpolgármester alkalmatlanságának köszönhetjük és annak, hogy korrupt Gyurcsány-emberekkel rabolták szét a főváros cégeit – gondoljunk csak az elmúlt hetekben napvilágot látott Budapest Brand-botrányra”

– tette hozzá a Fidesz politikusa, majd emlékeztetett arra, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter közösen döntöttek a rákosrendezői projekt 50 milliárdos költségéről, miközben a város működése is veszélybe került.

Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármesternek nem fenyegetőznie kellene sztrájkkal vagy BKV-leállítással, hanem együtt kellene működnie a kormány által kijelölt átvilágítási biztossal.

A főpolgármesternek és a városvezetésnek nem a BKV önkényes leállításával és sztrájkkal kellene zsarolnia a budapestieket, hanem a kijelölt átvilágítási biztos munkáját támogatnia, hogy közös megoldást találjon a kormánnyal Budapest pénzügyi helyzetére”

– írta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozzátéve végül, hogy a főváros életéért kizárólag a főpolgármester a felelős:

Ha egy városban megáll az élet, azért a főpolgármestere a felelős.” 

