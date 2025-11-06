„Figyeld az arcát, felér egy beismeréssel” – Menczer Tamás keményen nekiment Magyar Péternek a tiszás adatszivárgási botrány miatt

Menczer Tamás a Facebook-oldalán tett közzé egy olyan videót, amelyből kiderül az igazság a tiszás adatszivárgási botrányról.

Fotó: Kocsis Zoltán

Menczer Tamás szerint egyértelműen Magyar Péter a felelős

Egy balliberális újságíró feltette az általam javasolt kérdéseket Magyar Péternek a Tisza adatbotrányáról! Ezúton is köszönöm! Nézd meg a válaszokat, megér 3,5 percet!”

- írta a posztjához Menczer Tamás.

A bejegyzésben a fideszes politikus részletesen ismerteti a Tisza Világ applikáció körüli adatbotrány eddig feltárt tényeit, amelyek szerinte cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy a Tisza Párt ukrán fejlesztőkkel működött együtt, és több százezer magyar állampolgár személyes adata idegen kézbe került.

Itt nem behatolás van, hát együttműködtek az ukránokkal. Ott vannak a nevek. Miroslav Tokár. Meg ez az Andrij nevű ember. Miért nem áll ki Magyar Péter? Miért nem kérdezik meg tőle? Kik ezek az emberek? Hol vannak? Miért szivárognak ki önöktől?”

- teszi fel a kérdést Menczer.

A Tisza Párt vezetője a videóban felidézett erre vonatkozó válaszában próbálta elbagatellizálni a helyzetet, mondván, hogy:

Azért, mert ukrán nevek vannak benne, még nem bizonyíték semmire, hiszen azt akár orosz hackerek is megcsinálhatták.”

Menczer Tamás szerint ezzel Magyar Péter azonban ismét csak hazudott, miközben világosan el akarja terelni a figyelmet a lényegről.

Tény, hogy első körben 20 ezer, második körben 200 ezer magyar ember legszemélyesebb adatai szivárogtak ki. Tény, hogy a kiszivárgott információkban ott van Miroslav Tokár, a Tisza applikáció adminisztrátora, és most újabb ukrán, Andrij Galejuk neve is felbukkant. Ők mindketten a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgoztak, amely a Tisza applikáció fejlesztésében is részt vett”

- jegyzi meg a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint mindez nemzetbiztonsági kockázat, mivel az ukrán fejlesztők „hozzáférhettek a magyar felhasználók adataihoz, majd azokat kiszivárogtatták”.

Magyar Péter letagadta az adatlopást, letagadta, hogy ukránokkal dolgozott, és letagadta, hogy Ukrajnában is tesztelték az applikációt. Ma már mindannyian tudjuk, hogy ez hazugság. Ott van minden a kiszivárgott adatbázisban”

- mondja Menczer Tamás, aki szerint 200 ezer magyar ember adata ma is idegen, ukrán szervereken keringhet, ami súlyos szuverenitási és adatvédelmi kérdéseket vet fel.

Ezeket az adatokat az ukránok kapták meg és vitték magukkal. Ott van kétszázezer magyar ember adata egy háborús kormánynál. Ez szuverenitási kérdés. Aki ezt kimondja, joggal mondja”

- tette hozzá Menczer Tamás, aki a videó végén ismét felszólította Magyar Pétert: