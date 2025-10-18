Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Budapesten már Karácsony van – sokkoló videón, hogy hogyan „készül” a főváros a békecsúcsra

Budapesti békecsúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 12:05
Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyvideóOrbán Viktor
Orbán Viktor egy pár másodperces videóban mutatta be, milyen állapotok uralkodnak az alsó rakparton
Bors
A szerző cikkei

Budapesten már Karácsony van, ez a nemzet fővárosa Karácsony módra – fogalmazott Orbán Viktor, egy, a Facebook-oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök a koszos, elhanyagolt alsó rakparton állva azt mondta:

Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja.

A kormányfő videójára már Szentkirályi Alexandra is reagált, aki azt írta: 

Budapest ma bármely pontjára nézünk sebeket látunk. Szemét, kosz, hajléktalanság, pedig milyen csodálatos, ragyogó város lehetne.

A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott, Karácsony Gergely rossz gazdája Budapestnek, ehhez más bizonyíték nem kell, mint egy séta a városban.

Szentkirályi emellett jelezte, ennek fényében egészen felfoghatatlan a Tisza terve, miszerint megszüntetné a kerületeket. – A kerületek jó munkát végeznek, gyakran ők látják el a főváros feladatait is

Belegondolni is borzalmas mi lenne a várossal, ha mindenhol, mindenről Karácsony "gondoskodna"

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

