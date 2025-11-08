Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Szijjártó Péter: "Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat - korlátlan ideig"

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 17:06
Szijjártó Péter tisztázta a dolgokat.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a magyar-amerikai csúcstalálkozón megállapodott Donald Trumppal, ezért korlátlan ideig kaptunk mentességet az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, így a magyarok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárát fogják fizetni.

Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat - korlátlan ideig. Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson

- mondta Szijjártó Péter.

