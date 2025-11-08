Orbán Viktor megmutatta, mi zajlott a kulisszák mögött a Fehér Házban

Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt a Fehér Házban, fontos döntések születtek a magyar-amerikai csúcstalálkozón. Magyarország miniszterelnöke most egy különleges videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben megmutatta, mi zajlott a színfalak mögött a találkozón.
Tárgyalás a Fehér Házban. A kulisszák mögött
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
