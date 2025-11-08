Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor ezt üzente Donald Trumpnak a csúcstalálkozó után

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 16:11
Orbán-Trump-csúcsDonald Trump
Donald Trump kedvességét Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül.

Orbán Viktor Washingtonba látogatott, ahol a Fehér Házban tárgyalt Donald Trumppal. Az amerikai elnök nagyon jó véleménnyel van a magyar miniszterelnökről, a kedvesség pedig nem maradt viszonzatlanul: Orbán Viktor nyilvánosan üzent Donald Trumpnak.

Megtiszteltetés! Köszönöm, elnök úr!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz, amiben elhangzanak Donald Trump elismerő szavai.

