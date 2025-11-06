Pikó Andrásnak nincs más út, csak a lemondás!

Nem tűrhetjük tovább, hogy Pikó András bűnös múltú figurákkal töltse fel a kerületi városházát. Tegnap kiderült, hogy Oláh József (Pöli) momentumos önkormányzati képviselő kiszolgáltatott nőkkel szemben zaklató módon lépett fel és ehhez Pikó András hallgatásával asszisztált, megpróbálta eltussolni az ügyet.

Nem is lehet annál beszédesebb, minthogy Pikó András a gyalázatos eset kirobbanása óta nem állt ki a nyilvánosság elé, nem cáfolta az esetet, hanem hallgatásba burkolózott.

Ma már mindenki számára világossá vált, hogy Pikó Andrásra túl nagy a polgármesteri kabát. Nem lehet annyira fontos számára a hatalomhoz való ragaszkodás, hogy bűnös - nőverő, drogbulikba járó, erőszakos, nőket szexuálisan zaklató - vállalhatatlan alakokat mentegessen!

Oláh József mellett Pikó Andrásnak is távoznia kell a közéletből!