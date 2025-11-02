Míg a Tisza megszorításokra készül, addig a Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetését tervezi

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót a napokban, amiben bejelentette, hogy a kormány a legutóbbi ülésén hosszú vita után döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Ami értelemszerűen jelentős nyugdíjemelést jelent. A videóban arról is beszélt, hogy a kormányülésen a 14. havi nyugdíjak bevezetése mellett számos másik fontos döntés született. Ilyen például az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítását célzó akcióterv, valamint az élelmiszerárstop meghosszabbítása és kiterjesztése 14 új termékre – írja a Ripost.
Mindig van róla vita, de árréstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne, ezt meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre ki is terjesztettük, és egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz, annak a bevezetési rendjén dolgozunk most már
- mondta a kormányülés után közzé tett videójában a miniszterelnök, majd péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjújában arról beszélt, hogy amíg ő a miniszterelnök, nem fordulhat elő, hogy a nyugdíjak veszítsenek az értékükből.
2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, azért szenvedtek, mert az előző kormányok a nyugdíjak értékét csökkentették és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezért mi kötöttünk a nyugdíjasokkal egy szövetséget, ami arról szólt, hogy soha többé nem fordulhat elő Magyarországon, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékekből és amennyit tudunk megemelünk.
- fejtette ki Orbán Viktor.
A Tisza párt politikusai az elmúlt időszakban több botrányos kijelentést is tettek. Számos alkalommal beszéltek adóemelési terveikről és a nyugdíjak megadóztatásáról.
Az ATV egyenes beszéd című műsorában Tisza párti nyugdíjszakértője, Simonovits András közgazdász azt mondta, hogy "előbb nyerjük meg a választást" és azután következhet a a Nők40 kedvezményes nyugdíjrendszer eltörlése, valamint a nyugdíjkorhatár emelése is. Ezután pedig arról beszélt, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van.
Simonovits egy másik interjúban kifejtette:
A mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjakkal, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.
Hasonló nézetet vall Petschnig Mária Zita – aki a 13. havi nyugdíj megkurtításáról, annak átlagolásáról beszélt – és Surányi György, korábbi jegybank elnök is, aki szerint semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.
Legutóbb pedig egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.
Miközben a Tisza párt nem győzi bizonygatni, hogy nem készülnek megszorításokra, Tarr Zoltán több ízben is ennek ellentétét, tehát az adóemelést és kórházak bezárását emlegette.
Tarr 2025. február 1-jei sárospataki felszólalását, amelyben újra elárulta néhány titkos tervüket. Akkor arról beszélt, hogy „nem kell mindenütt megőrizni azt a darabszámú kórházi ágyat” és hogy „át kell gondolni, meddig érdemes fenntartani kis iskolákat”.
Ehhez kapcsolódóan Kincses Gyula Magyar Péter újdonsült támogatója kifejtette:
az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást – és tegyük hozzá, ennek következtében súlyosabb szövődmény következik be, vagy akár meg is halhatnak –, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.
Majd azt is hozzá tette, hogy "vizitdíj egy olyan eszköz, amely alkalmas arra, hogy racionalizálja az ellátásokat. Az a fajta kockázat akkor is van, hogy valaki az egy euró miatt nem fordul orvoshoz, amikor kellene. De ez kisebb, kevesebb kár az én véleményem szerint, mint amennyi racionalizálást lehetne rendszerszinten az egészben hozni."
A volt államtitkár azt is elmondta, hogy helyes lenne egy szerkezetátalakítás, amely ugyan jelentősen megterhelné a mostani alapellátást, tehát a háziorvosi rendszert, de a végén kórházak számának csökkentéséhez vezetne, ami szerinte jó.
Magyar Péterék fórumain szinte mindig szóba kerül az a téma, hogy mit csinálnának, ha ők nyernék a 2026-os választást. Szerintük csak az számít, hogy nyerjenek, a feketeleves, majd utána következik. Ezt Ruszin-Szendi Romulusz mondta, majd hozzátette, hogy a valódi programmal nem állnak elő, mert szerinte azért bezárnák őket.
Hasonló kijelentéseket tett korábban Tarr Zoltán is az már elhíresült etyeki fórumon. Ugyanis a Tisza gazdasági kabinetjének tervezete szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a a jövedelmeket még durvábban megcsapoló 33 százalékos sáv lépne érvénybe.
Tarr Zoltán ekkor egy őszinteségi rohamot kapott és arról kezdett beszélni, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Ezután még egyszer megismételte ezt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Ezután pedig leszögezte a választásokig nem szabad beszélgetni az adóemelésről, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak, jöhet a kegyetlen adóemelés.
