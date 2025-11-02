Míg a Tisza megszorításokra készül, addig a Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetését tervezi

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót a napokban, amiben bejelentette, hogy a kormány a legutóbbi ülésén hosszú vita után döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Ami értelemszerűen jelentős nyugdíjemelést jelent. A videóban arról is beszélt, hogy a kormányülésen a 14. havi nyugdíjak bevezetése mellett számos másik fontos döntés született. Ilyen például az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítását célzó akcióterv, valamint az élelmiszerárstop meghosszabbítása és kiterjesztése 14 új termékre – írja a Ripost.

Orbán Viktor: jön a 14. havi nyugdíj! Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: szükséges a 14. havi nyugdíj és a nyugdíjemelés!

Mindig van róla vita, de árréstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne, ezt meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre ki is terjesztettük, és egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz, annak a bevezetési rendjén dolgozunk most már

- mondta a kormányülés után közzé tett videójában a miniszterelnök, majd péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjújában arról beszélt, hogy amíg ő a miniszterelnök, nem fordulhat elő, hogy a nyugdíjak veszítsenek az értékükből.

2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, azért szenvedtek, mert az előző kormányok a nyugdíjak értékét csökkentették és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezért mi kötöttünk a nyugdíjasokkal egy szövetséget, ami arról szólt, hogy soha többé nem fordulhat elő Magyarországon, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékekből és amennyit tudunk megemelünk.

- fejtette ki Orbán Viktor.

A Tisza megadóztatná a nyugdíjakat

A Tisza párt politikusai az elmúlt időszakban több botrányos kijelentést is tettek. Számos alkalommal beszéltek adóemelési terveikről és a nyugdíjak megadóztatásáról.

Az ATV egyenes beszéd című műsorában Tisza párti nyugdíjszakértője, Simonovits András közgazdász azt mondta, hogy "előbb nyerjük meg a választást" és azután következhet a a Nők40 kedvezményes nyugdíjrendszer eltörlése, valamint a nyugdíjkorhatár emelése is. Ezután pedig arról beszélt, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van.