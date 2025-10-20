Most kaptuk a hírt: stabilan vezet a Fidesz-KDNP az erős kampánystart után

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét. A Fidesz-KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott. Amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz-KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.
Az Otthon Start Program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő Budapest Békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó SZJA-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a Digitális Polgári Körök által. A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak az említett belpolitikai sikerek, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.
Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatása a magyarországi lakcímmel rendelkezők várható választási magatartását ebben a kontextusban mérte fel a hónap közepén. Az adatok egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és négypárti parlamentet mutatnak: a Fidesz, a KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett. Az országosan 106 egyéni jelölttel induló Demokratikus Koalíció 2, míg a két választás között hagyományosan jobban szereplő Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon állnak. A kutatás adatai jól mutatják, hogy a magyar közvélemény elkezdte beárazni a Tisza pártot és a Fidesz-KDNP-t is: 47 százalékos támogatottság a nemzeti oldalnak, 42 százalék a Tiszának félévvel az országgyűlési választás előtt.
Módszertan: az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatása 2025. október 13-16. között telefonos adatfelvétellel, CATI-módszerrel készült. Az 1000 fős minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra. A statisztikai mintavételből adódó elkerülhetetlen ingadozások nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint a KSH adatai alapján kerültek kiegyenlítésre. Azokban az esetekben, ahol minden megkérdezett válaszolt a kérdésre, 95 százalékos megbízhatósággal mondhatjuk, hogy a becslések maximum 3,16 százalékkal térnek el a teljes sokaságra jellemző értéktől.
