Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott, hogy az amerikai elnökkel, Donald Trumppal tárgyaljon a Fehér Házban. A megbeszélés a jelek szerint jó hangulatban telt, Donald Trump nem csupán kedveli, de remek vezetőnek is tartja Orbán Viktort.

Orbán Viktor és Donald Trump

Orbán Viktor most megosztott a közösségi oldalán pár képet a találkozóról.

Trump elnök úr a magyarok jó barátja.

– írta a bejegyzéshez Orbán Viktor.