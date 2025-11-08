Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott, hogy az amerikai elnökkel, Donald Trumppal tárgyaljon a Fehér Házban. A megbeszélés a jelek szerint jó hangulatban telt, Donald Trump nem csupán kedveli, de remek vezetőnek is tartja Orbán Viktort.
Orbán Viktor most megosztott a közösségi oldalán pár képet a találkozóról.
Trump elnök úr a magyarok jó barátja.
– írta a bejegyzéshez Orbán Viktor.
