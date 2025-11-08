Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 08:23
Orbán-Trump-csúcsDonald Trump
Orbán Viktor képeket osztott meg a magyar-amerikai csúcstalálkozóról.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott, hogy az amerikai elnökkel, Donald Trumppal tárgyaljon a Fehér Házban. A megbeszélés a jelek szerint jó hangulatban telt, Donald Trump nem csupán kedveli, de remek vezetőnek is tartja Orbán Viktort.

Orbán Viktor és Donald Trump

Orbán Viktor most megosztott a közösségi oldalán pár képet a találkozóról.

Trump elnök úr a magyarok jó barátja. 🇭🇺🇺🇸

– írta a bejegyzéshez Orbán Viktor.

