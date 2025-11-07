Orbán Viktor az amerikai-magyar találkozóról: Megvédtük a rezsicsökkentést

Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump találkozója Washingtonban. A zárt körű munkaebéd után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter tartott sajtótájékoztatót. Szijjártó Péter a tájékoztató elején kiemelte: ez volt a hatodik Trump-Orbán találkozó, melyből a második, amelyet Washingtonban, a Fehér Házban tartottak. A találkozó hosszabban tartott, mint tervezték.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója lezajlott Fotó: AFP

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elárulta: nem csak közte és Donald Trump között zajlott megbeszélés, hanem a különböző területek miniszterei között is. "Gazdasági, hadügyminiszter, innovációs- és kulturális ügyekért felelős miniszter, aki még most is tárgyal, hogy csak néhányat említsek" - magyarázta.

"A legfontosabb kötelezettség, amit teljesítenem kell: Amerika elnöke nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország iránt. Üdvözli a lakosságot, Magyarországot sokra tartja, becsben is tartja, talán még a mi véleményünknél is jobb véleménnyel van rólunk" - adta át Orbán Viktor Donald Trump üdvözletét Magyarországnak.

A tárgyalások tónusáról azt árulta el Orbán Viktor: szövetséges államok tárgyaltak egymással. Nem volt olyan kérdés, amelyben a véleményük eltért volna vagy konfliktusban állna.

Nincs a két ország érdekei között stratégiai különbség.

Ezek voltak Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának eredményei

A miniszterelnök ezt követően elárulta, milyen konkrét döntések születtek. Elsőként: sikerült a rezsicsökkentést megvédeni, azaz Európában továbbra is nálunk lesz a legolcsóbb a lakosság számára az energia. "A Török Áramlat esetében és a Barátság Vezeték esetében teljes szankciómentességet kapunk. Ez egy általános, időkorlát nélküli mentesség."

Megállapodás született a nukleáris együttműködés kérdéseiről. A Westinghouse bekapcsolódik Magyarország nukleáris energiaiparába. Amerikai technológia kerül befektetésre. A Paks II-szankciókat a Trump-adminisztráció eltörölte.

Az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, ezért Magyarország számíthat az Egyesült Államokra. Az USA támogatja a hazánkba érkező amerikai befektetéseket a jövőben is.