Orbán Viktor az amerikai-magyar találkozóról: Megvédtük a rezsicsökkentést

Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump találkozója Washingtonban. A zárt körű munkaebéd után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter tartott sajtótájékoztatót. Szijjártó Péter a tájékoztató elején kiemelte: ez volt a hatodik Trump-Orbán találkozó, melyből a második, amelyet Washingtonban, a Fehér Házban tartottak. A találkozó hosszabban tartott, mint tervezték.
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elárulta: nem csak közte és Donald Trump között zajlott megbeszélés, hanem a különböző területek miniszterei között is. "Gazdasági, hadügyminiszter, innovációs- és kulturális ügyekért felelős miniszter, aki még most is tárgyal, hogy csak néhányat említsek" - magyarázta.
"A legfontosabb kötelezettség, amit teljesítenem kell: Amerika elnöke nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország iránt. Üdvözli a lakosságot, Magyarországot sokra tartja, becsben is tartja, talán még a mi véleményünknél is jobb véleménnyel van rólunk" - adta át Orbán Viktor Donald Trump üdvözletét Magyarországnak.
A tárgyalások tónusáról azt árulta el Orbán Viktor: szövetséges államok tárgyaltak egymással. Nem volt olyan kérdés, amelyben a véleményük eltért volna vagy konfliktusban állna.
Nincs a két ország érdekei között stratégiai különbség.
A miniszterelnök ezt követően elárulta, milyen konkrét döntések születtek. Elsőként: sikerült a rezsicsökkentést megvédeni, azaz Európában továbbra is nálunk lesz a legolcsóbb a lakosság számára az energia. "A Török Áramlat esetében és a Barátság Vezeték esetében teljes szankciómentességet kapunk. Ez egy általános, időkorlát nélküli mentesség."
Megállapodás született a nukleáris együttműködés kérdéseiről. A Westinghouse bekapcsolódik Magyarország nukleáris energiaiparába. Amerikai technológia kerül befektetésre. A Paks II-szankciókat a Trump-adminisztráció eltörölte.
Az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, ezért Magyarország számíthat az Egyesült Államokra. Az USA támogatja a hazánkba érkező amerikai befektetéseket a jövőben is.
Emellett hadiipari és űripari együttműködésről is született megállapodás a két ország között.
"Természetesen hosszan beszéltünk a háború és béke kérdéséről. Ezt a szerteágazó beszélgetést két mondatban tudom összefoglalni. az első: a béketeremtést folytatni kell! Mindkét kormányzat elszánt, hogy folytassa a béketeremtést. A második mondat pedig úgy hangzik, hogy a budapesti találkozó napirenden van, és amint a feltételek ehhez előállnak, akkor a találkozó létre is jön" - tette hozzá Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.