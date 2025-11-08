Kiderült: Ezt üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott és az amerikai elnökkel, Donald Trumppal találkozott. Trump egy kézzel írt üzenettel lepte meg Orbán Viktort, aki nagy örömmel osztotta meg a közösségi oldalán, hogy mi áll rajta angolul:
"Viktor, Te vagy a legjobb".
Köszönöm, Elnök úr!
– írta a poszthoz Orbán Viktor.
