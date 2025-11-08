Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kiderült: Ezt üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Orbán-Trump-csúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 06:23
Donald TrumpOrbán Viktor
Orbán Viktor kézzel írt üzenetet kapott Donald Trumptól.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott és az amerikai elnökkel, Donald Trumppal találkozott. Trump egy kézzel írt üzenettel lepte meg Orbán Viktort, aki nagy örömmel osztotta meg a közösségi oldalán, hogy mi áll rajta angolul:

"Viktor, Te vagy a legjobb".

Köszönöm, Elnök úr! 🇭🇺🇺🇸💪

– írta a poszthoz Orbán Viktor.

