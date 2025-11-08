Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Így utazik haza Magyarországra Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 22:22
hazaútOrbán-Trump-csúcs
Orbán Viktor a repülőn is folytatja a munkát.

Lezajlott a magyar-amerikai csúcstalálkozó, Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt fontos témákról, az esemény nagy siker volt Magyarország számára. A miniszterelnök már elindult hazafelé, most friss képeket osztott meg közösségi oldalán a hazaútról.

Repülőinfó, második menet. Washington vagy amit akartok 😎

– írta Orbán Viktor az alábbi poszthoz.

