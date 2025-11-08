Így utazik haza Magyarországra Orbán Viktor

Lezajlott a magyar-amerikai csúcstalálkozó, Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt fontos témákról, az esemény nagy siker volt Magyarország számára. A miniszterelnök már elindult hazafelé, most friss képeket osztott meg közösségi oldalán a hazaútról.
Repülőinfó, második menet. Washington vagy amit akartok
– írta Orbán Viktor az alábbi poszthoz.
