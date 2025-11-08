"Irány haza!" - Orbán Viktor elindult Magyarországra

Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyalt Donald Trumppal. Nagyon sikeres volt a megbeszélés, az amerikai elnök barátjaként tekint a magyar miniszterelnökre. Véget ért a magyar-amerikai csúcstalálkozó, Orbán Viktor bejelentette, hogy elindult haza Magyarországra.
Irány haza!
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
