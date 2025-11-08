Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor nem kertelt, ezt mondta Donald Trumpnak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 21:25
Orbán-Trump-csúcsDonald Trump
Orbán Viktor határozott véleményt fogalmazott meg.

Hazánk miniszterelnöke, Orbán Viktor elmondta Donald Trumpnak a magyar-amerikai csúcstalálkozón, hogy az a célja, hogy megnyissa Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatának aranykorát – Orbán Viktor egy videót is közzétett a közösségi oldalán erről.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: AFP

Aranykor 🇭🇺🇺🇸

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
