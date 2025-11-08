Orbán Viktor nem kertelt, ezt mondta Donald Trumpnak

Hazánk miniszterelnöke, Orbán Viktor elmondta Donald Trumpnak a magyar-amerikai csúcstalálkozón, hogy az a célja, hogy megnyissa Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatának aranykorát – Orbán Viktor egy videót is közzétett a közösségi oldalán erről.

Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: AFP

Aranykor

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.