Donald Trump szerint igaza volt Orbán Viktornak

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 19:17
Orbán-Trump-csúcsOrbán Viktor
Tisztelni kell Orbán Viktort Donald Trump szerint.

Donald Trump a magyar-amerikai csúcstalálkozón az egész világ előtt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak igaza volt a migrációval kapcsolatban, és tisztelni kell őt és Magyarországot – hazánk miniszterelnöke a közösségi oldalán osztott meg erről egy videót.

Illegális migráció❓Nulla ❗️ Zéró❗️

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

