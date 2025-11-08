Donald Trump szerint igaza volt Orbán Viktornak

Donald Trump a magyar-amerikai csúcstalálkozón az egész világ előtt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak igaza volt a migrációval kapcsolatban, és tisztelni kell őt és Magyarországot – hazánk miniszterelnöke a közösségi oldalán osztott meg erről egy videót.

Illegális migráció Nulla Zéró

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.