Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot!

Erős hét. Épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstopot. Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van.



De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!