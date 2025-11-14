Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy ezen a héten milyen elképesztő dolgok történtek.
Erős hét. Épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstopot. Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van.
De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!
– írta Orbán Viktor.
