Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 07:22
nyugdíjkamatstop
Orbán Viktor elképesztő dolgokról számolt be.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy ezen a héten milyen elképesztő dolgok történtek.

Erős hét. Épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstopot. Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van.

De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot! 🇭🇺🇭🇺❤️

– írta Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
