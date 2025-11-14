Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a magyar válogatott győzelmét

Magyarország Varga Barnabás fejesének köszönhetően 1–0-ra verte Örményország válogatottját, ez pedig egy nagyon fontos győzelem volt – Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sem tudta szó nélkül hagyni.
Veletek voltam és győztünk. Lehet ezt még fokozni?
– írta Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott a közösségi oldalán:
