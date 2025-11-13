Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba: ezer milliárdokkal támogatták Budapestet

Rónai Egon Orbán Viktornak szegezte a kérdést, hogy nem kellene-e megállapodni a főváros vezetésével. Hiszen ha csődbe megy Budapest, az nem csak a budapestieket fogja érinteni. Orbán Viktor erre tisztázta: a kormány ezer milliárdos nagyságrendben segítette a fővárost, több milliárdos beruházás is zajlik jelenleg Budapesten országos költségvetési pénzből.

"Amikor azt mondja a főváros, hogy őt igazságtalanul kezeli a kormányzat, akkor csoda, hogy nem szakad le a plafon".