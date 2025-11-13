Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba: ezer milliárdokkal támogatták Budapestet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 14:35
Karácsony GergelyOrbán Viktor
Akármit is mond Karácsony Gergely, a kormány ezer milliárdos nagyságrendben támogatta Budapestet.

Rónai Egon Orbán Viktornak szegezte a kérdést, hogy nem kellene-e megállapodni a főváros vezetésével. Hiszen ha csődbe megy Budapest, az nem csak a budapestieket fogja érinteni. Orbán Viktor erre tisztázta: a kormány ezer milliárdos nagyságrendben segítette a fővárost, több milliárdos beruházás is zajlik jelenleg Budapesten országos költségvetési pénzből.

"Amikor azt mondja a főváros, hogy őt igazságtalanul kezeli a kormányzat, akkor csoda, hogy nem szakad le a plafon".

