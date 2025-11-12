Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor olyan kérdést kapott, hogy még ő is meglepődött

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 20:38
Különleges videót osztott meg Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán érdekes videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben megkérdezték tőle, hogy mennyire illik rá a csillagjegye.

Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

Lássuk, mit mondanak a csillagok! ♊️♏️♓️

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor, aki mellett Vitályos Eszter és Lázár János is feltűnik.

