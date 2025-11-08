Orbán Viktor: Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!

Orbán Viktor a Fehér Házba látogatott, és sikeres tárgyalást folytatott Donald Trumppal, ugyanis megbeszélték, hogy korlátlan ideig nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat.

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést! Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!

– írta Orbán Viktor a poszthoz, amiben képeket osztott meg az Orbán-Trump-csúcsról.