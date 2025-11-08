Orbán Viktor: Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést

Magyar-amerikai csúcstalálkozó: sikeresnek bizonyult Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása a Fehér Házban, ugyanis kiderült, hogy a magyarok megvédték a rezsicsökkentést és Magyarországnak kedvező döntések, megállapodások születtek.

Donald Trump és Orbán Vikor / Fotó: AFP / AFP

Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a videóhoz, amiben fontos részleteket is elárult: