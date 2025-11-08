Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 09:54
Orbán-Trump-csúcsDonald Trump
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.

Magyar-amerikai csúcstalálkozó: sikeresnek bizonyult Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása a Fehér Házban, ugyanis kiderült, hogy a magyarok megvédték a rezsicsökkentést és Magyarországnak kedvező döntések, megállapodások születtek.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Donald Trump és Orbán Vikor / Fotó: AFP / AFP

Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a videóhoz, amiben fontos részleteket is elárult:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu