Orbán Viktor: Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést

Magyar-amerikai csúcstalálkozó: sikeresnek bizonyult Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása a Fehér Házban, ugyanis kiderült, hogy a magyarok megvédték a rezsicsökkentést és Magyarországnak kedvező döntések, megállapodások születtek.
Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a videóhoz, amiben fontos részleteket is elárult:
